نجاح أول جراحة لاستئصال المرئ بالمنظار في «أورام الإسماعيلية».. استمرت 7 ساعات

قال الدكتور عادل اسماعيل استشاري جراحة الأورام ومدير مستشفي أورام الإسماعيلية ان المستشفي نجحت في إجراء أول جراحة استئصال للمرئ بالكامل بالمنظار لمريضة في الخمسينيات من العمر يعاني من ورم سرطاني.

وكشف مدير مستشفي الأورام بالإسماعيلية في تصريحات خاصة للوطن ان الجراحة تمت دون الاحتياج للشق الحنجري والذي يحتاج فيه المريض لفترة طويلة للتعافي ونجاح الجراحة التي استمرت لـ 7 ساعات متواصلة.

مدير المستشفي: الجراحة منع تمدد الورم السرطاني

وقال اسماعيل ان الجراحة تمت داخل مستشفي أورام الإسماعيلية بفتاحات صغيرة، علي 3 مراحل لاستئصال المرئ وجزء من المعدة والغدد اللمفاوية بالبطن المجاورة لورم المرئ مع نجاح إعادة تكوين المرئ مع المعدة بأنبوب معدني وسحبها وتوصيلها بالمرئ بفتحة من الرقبة.

وأضاف اسماعيل ان السيدة كانت تعاني من ورم سرطاني أسفل المرئ وصل طوله لحوالي 10 سم تسبب لها في توقف البلع بشكل نهائي استدعي التدخل الجراحي العاجل لعدم تأثيره علي حياتها.

وأشار إلي ان الورم تسبب في انسداد كامل للمرئ ونتج عنه ضعف الجسم بشكل عام مع تهديده للانتشار في أماكن مختلفة من الجسم.

مدير المستشفي: الجراحة لأول مرة وتمت دون مضاعفات

وأكد اسماعيل علي ان الجراحة هي الأولي من نوعها في منطقة القناة ، لما تتطلبه من دقة واحترافية عالية لتجنب حدوث أي مضاعفات تؤثر على حياة المريض.

وأجري الجراحة فريق مكون من الدكتور عادل اسماعيل استشارى جراحات الأورام والمناظير والدكتور عمر الخربتاوى استشارى التخدير والدكتور محمد عبد الحميد أخصائى التخدير وفريق من التمريض المعاون ضم كلاً من مريم ميلاد ، سارة صبيح ، صقر محسن.

وأشار اسماعيل ان الجراحة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى إطار السعي الدائم والمتواصل نحو تقديم الخدمات الطبية المتميزة داخل وحدات الهيئة .