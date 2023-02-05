محافظ الإسماعيلية يتابع حالة مصابي حادث أبو سلطان

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حالة مصابي حادث أبو سلطان بالإسماعيلية، والذي وقع صباح اليوم، جراء انقلاب سيارة ربع نقل قرب مركز ومدينة فايد، وتسبب في إصابة 42 شخصا.

وقال «بشارة» خلال زيارته، إنه تفقد مصابي حادث أبو سلطان بالإسماعيلية للاطئنان علي حالتهم الصحية، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، لمتابعة تقديم كافة الدعم الطبي لهم.

دعم مصابي حادث أبو سلطان بالإسماعيلية

وأضاف «بشارة» خلال جولته، أنه وجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد البرعي رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتقديم كافة الدعم الطبي وتوفير كافة المستلزمات لمصابي حادث أبو سلطان بالإسماعيلية.

كما وجه بسرعة التعامل مع مصابي حادث أبو سلطان في الإسماعيلية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفي أبو خليفة للطوارئ، خاصة أن معظمهم من الأطفال.

مصابي حادث أبو سلطان.. 42 طفلا

وقالت المصادر الطبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مصابي حادث أبو سلطان في الإسماعيلية 42 طفلا، توفي منهم واحد جراء إصابته بنزيف داخلي، مشيراً إلى أن المجمع الطبي بالإسماعيلية استقبل 21 حالة من المصابين، بينما تم نقل 19 آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ وحالتين إلى مستشفى فايد التخصصي.

وأضافت المصادر، أنه تم توزيع المصابين على الأقسام المختلفة «العظام والجراحة والمخ والأعصاب والأطفال»، للتعامل مع الحالات وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة لكافة المصابين.