قطع توصيلات مياه غير قانونية عن مطاعم ومقاهي في الإسكندرية

شنت إدارة المتابعة الميدانية، التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش التابعة لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى المحافظة.

وتم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية «خلسة» عن مطاعم ومقاهي وچيم بدون تعاقد، وذلك بمنطقة ميامى وشارع 45 التابعين لفرع المندرة.

تحصيل مستحقات الشركة

وجرى تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

ووفق بيان شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، جاء ذلك إيمانًا بالدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

إجراءات التصالح على وصلة غير قانونية

وأشارت الشركة إلى أن إجراءات التصالح على وصلة غير قانونية تتطلب المستندات الآتية:

1. طلب التصالح للشركة.

2. بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

3. تقديم محضر بالمخالفة.

4. تقديم مستندات الملكية لمحل التعاقد.

5. إيصال كهرباء حديث الإصدار.

ويترك المتقدم بالطلب رقم التليفون الأرضي والمحمول الخاص به.

ويتقدم المنتفع لطلب تركيب العداد الكودي، ثم يتوجه فني الشركة لإجراء معاينة على الطبيعة، ويتم إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، ثم يسدد المنتفع قيمتها نقدا، أو بالتقسيط والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية المحددة، ويتوجه الفنيون لإجراء المقايسة الختامية وتركيب العداد الكودي الخاص بالمنتفع.

ويتم الانتهاء من تركيب العداد الكودي الخاص بالمنتفع خلال 10 أيام عمل من تقديم المستندات المطلوبة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.