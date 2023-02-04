رابط نتيجة المقبولين لوظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية.. اعرف الشروط

أعلن قطاعي الموارد البشرية والخدمات الرقمية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية النتيجة النهائية للمتقدمين لشغل وظائف «عمال تشغيل وسباك ومعاون خدمة وحارس»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 طبقًا لاحتياجات مشروعات حياه كريمة بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية.

رابط معرفة نتيجة المتقدمين

وكشفت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أنه يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف معرفة النتيجة النهائية لوظيفة فقط من خلال الموقع الالكترونى للشركة، من هنا.

طباعة استمارة رقم 3 للمقبولين

وطالبت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المتقدمين بطباعة استمارة رقم3 للمقبولين والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة.

الشروط المطلوبة

وأعلنت الشروط المطلوبة في المتقدمين، وهي كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف المذكورة عن 30 عاماً وقت تاريخ نشر الإعلان

- يشترط في المتقدم أن يكون ادي الخدمة العسكرية أو معفي عنها .

- أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين علي شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية».

- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية

- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «برج العرب – العامرية».

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية، تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.