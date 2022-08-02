«مياه الإسكندرية» تزيل توصيلات غير قانونية: ضررها كبير

شنت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش التابعة لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

قطع المياه ورفع التوصيلات الـ«خلسة»

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان لها، أنها قد قامت بقطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات دون تعاقد بمنطقة أبيس الثانية التابعة لفرع النزهة ومنطقة شهر العسل التابعة لفرع العجمي.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية، للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم، وتحصيل مستحقات الشركة.

تقنين أوضاع الصرف الصحي

وفي سياق متصل، شددت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على ضرورة تقنين الأوضاع والتوصيلات الخاصة بالصرف الصحي لمنع الأضرار التي تحدث أثناء موسم الشتاء بالمحافظة، وذلك وفي ضوء مراجعة القطاع التجاري بالشركة موقف الوصلات المنزلية للمواطنين.

أضرار جسيمة تسببها الوصلات غير القانونية

وناشدت الشركة، المواطنين بمحافظة الإسكندرية بسرعة تقنين أوضاعهم عن طريق التوجه إلي مركز خدمة العملاء بمقر الشركة بالديوان العام بالشاطبي لإتمام الإجراءات لتقنين الوضع وتقديم المستندات وسداد المستحقات المالية طبقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وأوضحت أنه في حالة عدم القيام بتقنين الوضع غير القانوني سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وقطع الوصلات الغير قانونية مع تحرير محاضر تعدي لسداد جميع الغرامات المالية طبقاً للوائح والقرارات.

وأكدت أن ذلك نظراً للأضرار الجسيمة التي تتسبب بها الوصلات الغير قانونية علي الشبكات والبنية التحتية بالمحافظة، مع إعطاء مهلة قدرها 3 أشهر لتقنين الأوضاع.