«استشاري تغذية» يضع روشتة لعلاج عادة الأكل ليلا.. السر في الفاكهة

قال الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إنّ علاج الأكل في فترات متأخرة من الليل أو الاستيقاظ لتناول الطعام هو وضع ثمرة من الفاكهة بالقرب من السرير لتجنب الذهاب إلي المطبخ وتناول كميات كبيرة من الطعام.

عدم تناول كميات كبيرة من الطعام يساعد على زيادة نسبة الحرق

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، في لقاء تلفزيوني مع برنامج صباح الورد على قناة «TeN»، أنّ عدم تناول كميات كبيرة من الطعام في الشتاء يساعد على زيادة نسبة الحرق في الجسم مما يتسبب في الشعور بالدفئ، وأن تناول القهوة مع قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة يساعد على زيادة معدلات الحرق.

عوامل تتسبب في زيارة كميات الطعام

وأكد استشاري التغذية العلاجية في لقائه مع الاعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أن الملل والحالة النفسية السيئة هي أحد أهم العوامل التي تتسبب في زيارة كميات الطعام التي يتم تناولها مما يتسبب في زيادة الوزن