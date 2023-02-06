مراسل قناة القاهرة الإخبارية: المواطنون في لبنان هرعوا للشوارع بعد الزلزال

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إنه تسود حالة من الذعر بين سكان لبنان بشكل عام والعاصمة بيروت بشكل خاص بسبب الزلزال الذي وقع في تركيا وشعر به سكان لبنان، حيث المباني شاهقة الارتفاع، وكان الشعور بالهزة الأرضية في هذه المباني المرتفعة.

المواطنون هرعوا للشوارع

وأضاف «سنجاب» خلال مكالمة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من المواطنين هرعوا إلى الشوارع بحثا عن ملاجئ آمنة خاصة مع تكرار الهزات الأرضية، حيث شهدت لبنان خلال الساعة الثالثة والثلث تقريبا الهزة الأرضية الأولى وكانت قوية، وربما لم يعتدها سكان لبنان من قبل على مدار العشر سنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الزلزال استمر قرابة 30 ثانية على الأقل، وخرج بعدها عدد من السكان إلى الشوارع حينما تكررت الهزة الارتدادية، دفع كثير من المواطنين بشكل أكبر إلى الشوارع، خوفا من أن تتفاقم هذه الهزة الأرضية.

عاصفة وأمطار تهطل على لبنان

ولفت إلى أن لبنان يتعرض في الوقت الحالي لعاصفة شديدة، والتي جرى تسميتها بـ «فرح»، وهي مستمرة منذ عدة أيام، لكن ذروتها اليوم، وهناك رياح شديدة تصل سرعتها 100 كم في الساعة، وهناك هطول مستمر للأمطار ورعد وبرق، كل هذه العوامل ساعدت على بث الذعر بين اللبنانيين.