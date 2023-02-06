«البحوث الفلكية»: نتوقع حدوث هزات ارتدادية جديدة بقوة 7.7 درجة في تركيا

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت منذ قليل، هزة أرضية جديدة في منطقة زلزال تركيا صباح اليوم بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

حدوث هزات أرضية ارتدادية بقوة أكبر

وتوقع القاضي، خلال القاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المعهد منذ قليل بشأن زلزال تركيا، حدوث هزات أرضية ارتدادية بقوة أكبر من قوة الزلازل الرئيسي، موضحا أن السبب هو التهاب الوضع في المنطقة ونشاط الهزات الأرضية في الوقت الحالي: «المعهد يتابع عن كثب الوضع ويعمل دوما على تحليل الهزات، ولا يمكن لأي شخص أن يطمئن تماما بشأن الوضع الراهن، ويجب على الجميع الحذر، وبالنسبة للوضع داخل مصر فلا يستدعي الهلع أو الخوف وذلك وفقا للبيانات التي يتم تحليلها أولا بأول».

70 تابعا لزلزال تركيا

وأضاف القاضي، أن الزلزال حدث له أكثر من 70 تابعا، موضحا ان الوقت الحالي رصدت شبكة المحطات المصرية حدوث هزة بنفس القوة وجاري تحليل بياناتها، مشيرا إلى أن زلزال تركيا حدث فجر اليوم وكانت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، مضيفا أن الخرائط كشفت الصدوع البيولوجية ومدى تأثيرها والتي امتدت كيلو مترات من منطقة الزلزال، لافتا إلى أن الزلزال حدث في اليابسة ومستبعدا حدوث نشاط تسونامي بعد أن أطلق تحذير ولكنه تراجع عنه.