باحث هولندي توقع زلزال تركيا قبل حدوثه بـ 3 أيام

هل يمكن توقع حدوث زلزال في منطقة ما؟.. لطالما شغل هذا السؤال بال الكثير من الباحثين في الماضي، حتى حدوث الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم، والذي جاء بعد 3 أيام من توقع حدوثه، الأمر الذي أثار موجة من الجدل على الصعيد العالمي.

«هيوجيربيتس» توقع المناطق المتضررة بالزلزال

وبعد قليل من حدوث زلزال «كهرمان مرعش»، الذي بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى سقوط ما يزيد على 521 قتيلا في كل من سوريا وتركيا، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمفقودين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لباحث هولندي، توقع فيها حدوث زلزال قوي في تركيا.

المثير للدهشة أن الباحث في شؤون الزلازل، فرانك هيوجيربيتس، لم يتوقع فقط شدة الزلزال، بل تطرق أيضاَ إلى الدول التي قد يضربها، حيث كتب في تغريدته، بتاريخ 3 فبراير الجاري، قائلاً: «عاجلاً أو آجلاً، سوف يضرب زلزال بقوة 7.5 درجة هذه المنطقة، جنوب ووسط تركيا، والأردن، وسوريا، ولبنان».

وضرب زلزال قوي ولاية «كهرمان مرعش»، جنوب تركيا، في وقت مبكر من فجر اليوم، بلغت شدته 7.4 درجة، وأدى إلى سقوط ما يزيد على 237 قتيلاً في سوريا، و284 وفاة في تركيا، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني في كلا الدولتين، كما شعر به سكان عدد من الدول، منها لبنان والأردن والعراق ومصر.

أبرز الزلازل المدمرة في تركيا منذ 2020

وشهدت تركيا، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من الزلازل المدمرة، التي زادت شدتها على 6 درجات، منها زلزال بقوة 6.7 درجة، في يناير 2020، وأسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصاً، وفي أكتوبر من نفس العام، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، وأسفر عن مقتل 114 شخصا.

وفي أواخر نوفمبر 2022 الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا، وتسبب في وقوع حوالي 50 جريحاً، وخلف أضرارا محدودة.