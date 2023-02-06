«البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل زلزال تركيا في مؤتمر صحفي بعد قليل

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، المصريين، أنّ الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، كان في نطاق الأراضي التركية، وخلّف آثار مدمّرة في الأراضي التركية والسورية، مطمئنا المصريين في بيان عنه، بأنّ الزلزال بعيد تماما عن الأراضي المصرية، وأنّه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل لشرح تفاصيل الزلزال.

زلزال تركيا

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه جرى تسجيل 70 تابعا لـ الزلزال حتى الآن، وصلت درجة قوتهم على مقياس ريختر إلى 6 درجات مئوية، ما يشير إلى أنّه الزلزال الأقوى الذي تشهده المنطقة مؤخرا.

متابعة لحظية للهزات الأرضية

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ«الوطن»، أنّ المعهد يتابع لحظيا الأنشطة المتعلقة بالهزات الأرضية، خاصة الزلزال الذي شهدته تركيا، مشيرا إلى أنّ توابعه الـ70 لم تسجل حتى الآن أي خسائر مادية أو بشرية.

وكانت هزة أرضية مفاجئة شعر بها المواطنين في مصر وبعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان، اليوم، وهو ما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية مرصد حلوان.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أنّ الزلزال يبعد بمقدار 691 كيلو شمال مدينة رفح، وجاءت قوة الزالزال بمقدار 7.7 ريختر، وبرغم عدم تأثر مصر به بشكل واضح، لكن كانت تبعاته خطيرة على تركيا وشمال سوريا ولبنان.