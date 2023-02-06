«التضامن»: إتاحة 49 محطة مترو وقطار لذوي الإعاقة بتمويل من «الأوقاف»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عدة بينها الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوي الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب والعلاج الطبيعي والحسي والذهني لإجمالي 200 ألف طفل سنوياَ بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إتاحة 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل وبتمويل من وزارة الأوقاف.

استحداث 42 مركزا لتأهيل ذوي الإعاقة

وأشارت التضامن إلى استحداث 42 مركز تأهيل شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز حياة كريمة ليبلغ عدد المراكز الإجمالي 86 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراكز التخاطب التي قامت وزارة الشباب بتطويرها في مراكز الشباب، وتوفير الدعم النقدي «كرامة»، لإجمالي 117,000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنويًا.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض «المبادرون»، تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدولة المصرية تبذل كل الجهد والكد لتحقق مساراً تنموياً صحيحاً

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها منذ قليل، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد لتحقق مساراً تنموياً صحيحاً وتصل إلى الأهداف التي تؤثر ايجاباً على حياة المواطنين بما يعزز كرامتهم ويعظم طاقاتهم ويحقق منتهى آمالهم نحو حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الاعاقة، سواء كانت حقوق صحية أو تعليمية أو سياسية أو إيجاد فرص عمل أو غيرها من حقوق المواطنة الواجبة لهم كما تنص عليها القوانين المحلية والدولية ، وأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج في كافة مناحي الحياة هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأفادت أن مؤتمر «المبادرون»، في نسخته الثانية هذا العام يأتي تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم في الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة في أي منتج أو خدمة مصممة لدعم دمج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة.

أهداف معرض المبادرون في نسخته الثانية

ويسعى مؤتمر ومعرض المبادرون في نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهي استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشي في ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة في تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يهدف المؤتمر للترويج لفكر العيش باستقلالية، وتشكل المادة 19 من الاتفاقية الدولية المرجعية الرئيسية في دعوة الدول إلى التخلي عن السياسات القائمة على الرعاية ودعم مؤسسات الرعائية، والتحول إلى سياسات الدمج في كافة شئون الحياة التي تعنيهم، والعيش باستقلالية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المجتمعية.

وأوضحت التضامن أن التكامل هو ضرورة تحكمها طبيعة المرحلة التاريخية الخاصة التي تعيشها مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتجفيف منابع التمييز أو الاستبعاد لأي فئة من الفئات، والانتصار للفئات الأولى بالرعاية بل وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها، ويتم ذلك من خلال سياسات عادلة تم إدراجها في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تم تضمينها في المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%

وأشارت التضامن أنه تم زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات بالأجهزة التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة، بالإضافة إلى دعم الطلاب الفائقين في الكليات العلمية والمبدعون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير 5,000 عصا بيضاء بالشراكة مع وزارة الداخلية، وكذلك التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة «عطاء» وجمعية أصداء للبرمجة، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات زارعي القوقعة الإلكترونية.

دعم 7 آلاف طالب من ذوي الإعاقة

وأوضحت أنه تم دعم 7,000 طالب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، ودعم 6,500 طالب من ذوي الإعاقة والطالبات الكفيفات لتنميه مهاراتهم التعليمية كما تم إنشاء عدد 22 معمل كمبيوتر بمؤسسات رعاية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج 433 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، كما تبذل وزارة التضامن أيضا جهودا هادفة لتمكين وحماية ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة في مجالات عديدة.