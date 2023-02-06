بدء اختبارات ذوي الهمم في حفظ القرآن وفهم معانيه ضمن المسابقة العالمية الـ 29

بدأ منذ قليل، امتحان الفرع الخامس، باللجنة الثالثة، الخاص بحفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم، ضمن المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم، التي تنظمها مصر، ويبلغ عدد المتسابقين المتنافسين في الفرع الخامس، 5 متسابقين، والجائزة 150 ألف جنيه.

شروط التقدم للمسابقة

وتبدأ اليوم أيضا اختبارات الفرع السابع، حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة، الذي يشترط ألا تزيد السن عن 15 عامًا، وبلغ عدد المتسابقين 4، على أن تكون الجائرة بقيمة 150 ألف جنيه.

وتشهد اللجنة حتى السادسة والنصف مساء، اختبار الفرع السادس والمخصص للناشئة، في «حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عم»، كما سيتم اختبار الفرع السادس «ذوي الهمم»، شفهيًا، وعددهم 5 متسابقين في فهم مقاصد القرآن الكريم.

150 ألف جنيه الحد الأدنى للجائزة

جدير بالذكر أن المسابقة تقام في أحد فنادق القاهرة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشهد منافسة 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم، وتبلغ القيمة الكلية لجوائز المسابقة 2 مليون جنيه، بحد أدنى 150 ألف جنيه للجائزة الواحدة.