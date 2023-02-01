محافظ قنا يستقبل 16 شخصا من ذوي الهمم عقب استلامهم أطرافًا صناعية مجانية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عددًا من ذوي الهمم من مواطني المحافظة الذين تم تسليمهم أطرافا صناعية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عقب عودتهم من القاهرة وذلك في إطار تقديم جميع أوجه الدعم لذوي الهمم والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، بحضور الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تسلم 16 شخصا أطرافا الصناعية

وقال محافظ قنا، إن عدد المستفيدين بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بلغ 16 شخصا، تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحي، ورافقهم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتحديد نوعية الأطراف الصناعية.

اللجنة الطبية

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات الراغبين للحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وذوي الحاجة إلى أطراف صناعية ووسائل المساعدة على الحركة.