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فيلم شاروخان الجديد يربح 100 مليون دولار بعد 12 يوما من طرحه بالسينمات

كتب:

نورهان نصرالله
02:23 م | الإثنين 06 فبراير 2023
بوستر فيلم شاروخان الجديد 2023

بوستر فيلم شاروخان الجديد 2023

يواصل فيلم شاروخان الجديد 2023، «Pathaan» تحقيق النجاح على مستوى الإيرادات، حيث أصبح أول فيلم هندي يحقق 13 مليون دولار أمريكي في يومه الأول، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينمات حتى الآن لـ100 مليون دولار أمريكي، ما يجعله رابع أعلى فيلم هندي ربحا بإيرادات 100 مليون دولار بعد أيام من طرحه، والأعلى ربحا في مسيرة شاروخان المهنية، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 28 مليون دولار أمريكي.

فيلم شاروخان الجديد 2023 من إخراج سيدهارث أناند، تأليف شريدهار راجافان وعباس تيريوالا، ومن بطولة: ديبيكا بادكون، جون أبراهام، إلى جانب ديمبل كاباديا وأشوتوش رنا، وتدور أحداثه  حول العميل السري «باثان»، الذي يواجه عميل سابق تحول إلى خائن، ويخطط لنشر فيروس قاتل أُنشئ في المختبر في جميع أنحاء الهند، وفقا لما نشره موقع «بوليوود هانجاما» الهندي.

برومو فيلم شاروخان الجديد 2023

تفاصيل فيلم شاروخان الجديد 2023

بدأ تصوير فيلم شاروخان الجديد 2023، في نوفمبر 2020 في مومباي، فضلا عن مواقع مختلفة في الهند وأفغانستان وإسبانيا والإمارات وتركيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا، وطرح في السينمات الهندية 25 يناير 2023، وتلقى تعليقات إيجابية من النقاد وحطم العديد من الأرقام في شباك التذاكر الهندية بنحو 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح الفيلم الهندي الأعلى ربحًا لعام 2023.

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بقلم نورهان نصرالله