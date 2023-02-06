إيرادات السينما المصرية من عرض 7 أفلام تتجاوز 1.5 مليون جنيه أمس

وصل إجمالي إيرادات السينما المصرية، عن أمس الأحد، إلى مليون و569 ألف جنيه، وذلك من 7 أفلام في دور العرض السينمائي، وهو ما يمثل تراجعا عن يوم السبت، إذ بلغت مليونا و656 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وتصدر فيلم «أخي فوق الشجرة» إيرادات السينما المصرية أمس، محققا 399 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «أنا لحبيبي» بفارق طفيف، محققا 394 ألف جنيه، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام منذ بداية عرضه في السينمات إلى 2 مليون و192 ألف جنيه.

«أنا لحبيبي» ينضم لقائمة إيرادات السينما المصرية

فيلم «أنا لحبيبي» من بطولة كريم فهمي، رنا رئيس، سوسن بدر، محسن محي الدين ومحمد شرنوبي، ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول كاتب يقع في حب فتاة ولكن الظروف تحول بينهما بسبب رفض والدتها لزواجهما.

قائمة إيرادات السينما المصرية: «اتنين للإيجار» في المركز الأخير

وفي المركز الثالث جاء فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بـ 270 ألف جنيه، وكان المركز الرابع في قائمة إيرادات السينما المصرية، من نصيب فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، محققا 187 ألف جنيه، وفي المركز الخامس فيلم «المطاريد» بـ 151 ألف جنيه، وحقق فيلم «جروب الماميز» سوى 118 ألف جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم «اتنين للإيجار» بإيرادات 47 ألف جنيه.