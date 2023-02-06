إيرادات فيلم «أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي تتجاوز 2 مليون جنيه في أول 5 أيام

ينافس الفنان كريم فهمي، بفيلمه الجديد «أنا لحبيبي» الذي يعرض حالياً بدور العرض، وجاء طرحه تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير، واحتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة، بعد فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال.

إجمالي إيرادات فيلم «أنا لحبيبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ «الوطن»، إنّ فيلم «أنا لحبيبي» حقق أمس، بدور العرض إيرادات 394 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم بدور العرض 2 مليون و192 ألف جنيه في 5 أيام فقط.

أحداث قصة فيلم «أنا لحبيبي»

في قالب من الرومانسية والدراما، تدور قصة فيلم «أنا لحبيبي»، حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة، وتواجههما العديد من الصعوبات في ارتباطهما، ويقرر كسر تلك الحواجز ويكمل في تلك العلاقة الصعبة، خاصة أنه يصبح مُتيماً بحبها.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة كريم فهمي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، ومحمد شرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحسن محيي الدين، ويحمل توقيع المخرج هادي الباجوري.