399 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «أخي فوق الشجرة» في دور العرض أمس

نجاح كبير حققه الفنان رامز جلال، إذ استطاع أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث ينافس 6 أفلام أخرى.

واستطاع بتفوق كبير أن يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر، محققًا 399 ألف جنيه في دور العرض، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

دائماً ما يقدم الفنان رامز جلال كوميديا خاصة من خلال أفلامه، وتحديدًا من خلال فيلم «أخي فوق الشجرة» ، اعتمد بشكل أساسي على الكوميديا.

منافسة «أخي فوق الشجرة» في الإيرادات

وقرر رامز جلال الاستعانة بعدد من الفنانين، منهم تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، ولم يكن ذلك التعاون الأول له بين بيومي فؤاد وحمدي المرغني، فقد اعتمد عليهم في التجارب السابقة من أفلامه الأخرى .

وجاء في المرتبة الثانية في إرادات شباك التذاكر، «أنا لحبيبي» من بطولة كريم فهمي، ثم فيلم «المطاريد» من بطولة أحمد حاتم، و«اتنين للإيجار» من بطولة بيومي فؤاد.