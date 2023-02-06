لحظة انهيار مباني على قاطنيها بسبب الزلزال في تركيا «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مرعبة لحجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، ودمر العديد من المنازل والمباني في البلدين، وفقا لشبكة «العربية نت».

سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا

ومن بين هذه المقاطع المصورة مشاهد مرعبة لانهيار مبان ضخمة وعالية جدا في مدن تركية جنوب شرقي البلاد، فيما أسفر الزلزال عن وقوع خسائر بشرية ومادية، إذ أنه تسبب في مصرع 912 شخصا، وإصابة 5385 آخرين في تركيا، وألحق أضرار في 1710 مبان في 10 ولايات بجنوب تركيا.

كما أودى بحياة 403 شخصا وإصابة 1284 آخرين في سوريا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية وسورية في نبأ عاجل منذ قليل.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Diyarbakır'da bir binanın yıkılma anı vatandaşın kamerasına yansıdı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023

مساعدات دولية لتركيا وسوريا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لقناة «خبر ترك»، إنه تم إصدار إنذار من المستوى الرابع، وهذا يعني نداء بطلب مساعدة دولية.

وفي هذا الصدد، أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا وفرنسا والصين ودول أخرى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا وسوريا، وذلك من أجل مساندة سكان البلدين، وتلافي الأضرار والخسائر التي سببها الزلزال.

7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Malatya'da enkazdan bir kişi canlı olarak çıkarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق تركيا، فجر اليوم، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، وأثار ذعر وقلق المواطنين ودفعهم إلى الخروج إلى الشوارع المغظاة بالثلوج، كما شعر به سكان مصر ولبنان والعراق ودول عربية أخرى.

كما ضرب زلزال آخر بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وصف بأنه «أكثر عنفا» وسط تركيا، في الساعة 13:24 ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وشعر به سكان مدن دمشق وبيروت وبغداد.