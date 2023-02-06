الكاتب الصحفي سامر الأحمد: الوضع في شمال سوريا «كارثي» بعد الزلزال

قال سامر الأحمد، الكاتب الصحفي من إسطنبول، إن تركيا تمر بكارثة حقيقية، وإن أعداد ضحايا الزلزال في تزايد مستمر.

دمار كبير في الأبنية التركية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع في الجنوب التركي أقل حدة من الشمال السوري، التي يعد الوضع فيها كارثيًا، وهناك آلاف المباني التي تعرضت للانهيار، وعددًا كبيرًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الولايات في الجنوب التركي تعرضت لدمار كبير في الأبنية، والحصيلة النهائية للضحايا لا يمكن إعلانها الآن، وما زال هناك العديد من الضحايا تحت الأنقاض، وتابع أن تركيا لديها مديرية الكوارث وفرق تدخل سريع، لكن الكارثة كانت أكبر من إمكانات الولايات المتضررة، وبالتالي تم الاستعانة بالولايات المجاورة للمساعدة في الإنقاذ.

ولاية هاتاي التركية هي الأكثر تضررًا

وذكر أن ولاية هاتاي التركية هي الأكثر تضررًا بعد ولاية كهرمان مرعش، مركز الزلزال، وأن شبكات الاتصال مقطوعة عن هاتاي والدمار طال عشرات المباني، مشيرا إلى أن الجنوب التركي لم يشهد مثل هذه الكارثة من قبل، وأن التجهيزات أكبر في الشمال التركي وإسطنبول، والحكومة التركية طلبت مساعدات دولية وهو ما يدل على كبر حجم الكارثة.

واستطرد الكاتب الصحفي من إسطنبول أن القوات المسلحة التركية رفعت حالة الطوارئ القصوى، وطلبت المساعدة في الإنقاذ ورفع الأنقاض وانتشال الضحايا، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني التركية غير قادرة على احتواء الموقف، وهو ما دعا الحكومة التركية إلى طلب مساعدات دولية سريعة للمشاركة في احتواء تلك الكارثة.