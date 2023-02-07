أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. كيلو الخيار بـ4 جنيهات

البطاطس والطماطم والفلفل والبصل والثوم، من أهم الأشياء التي يحرص الناس على شرائها، من أجل إعداد الأطعمة المختلفة، فلا غنى لأحد عن استخدام الخضروات بشكل يومي.

وفيما يلي تقدم «الوطن»، أبرز أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

- تراوح سعر البسلة بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- باذنجان رومي بين 4 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

- تراوح سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.