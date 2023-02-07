مطار الغردقة: القوة الاستيعابية لصالتي الركاب تصل لـ12 مليون شخص سنويا

قال اللواء مراد السيد، مدير مطار الغردقة الدولي، إن المطار شهد إنشاءات عديدة في صالتي الركاب رقم 1 و2، والتي تصل قوتهما الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنويا.

وأكد «السيد»، على هامش فعاليات إجراء تجربة التعامل مع حريق في طائرة، أن مطار الغردقة من أول المطارات المصرية الحاصلة على شهادات الأيزو في الجودة.

مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة

وأشار «السيد» إلى أن مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة العام الماضي، بمعدل زيادة 140% عن العام قبل الماضي، مؤكدا أن المطار مجهز بأحدث تجهزيات الطوارىء للتعامل مع كل الطائرات المتنوعة القادمة من جميع دول العالم.

ونفذت إدارة مطار الغردقة، أمس الاثنين، تجربة طوارئ بالمطار، ضمن خطة التعامل مع الأزمات، من خلال تجربة احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها بالمطار.