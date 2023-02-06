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عمليات «البحر الأحمر» تكشف سبب مرور «الإسعاف» بشوارع الغردقة: تجربة طوارئ

كتب:

شاذلى عبدالراضي
10:28 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
إسعاف - صورة أرشيفية

إسعاف - صورة أرشيفية

ذكر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه من المتوقع مرور سيارات إسعاف بصفة متكررة في شوارع مدينة الغردقة. 

سبب مرور سيارات إسعاف في شوارع الغردقة

وذكر بيان لمركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سبب مرور سيارات الإسعاف بصفة متكررة سببه قيام مطار الغردقة الدولي بتنفيذ تجربة إطفاء حريق داخل طائرة، وناشد المواطنين بعدم الانزعاج.

يُذكر أن سلطات مطار الغردقة الدولي تنفذ سيناريو تجربة طوارئ بالمطار، بشأن كيفية تعامل أجهزة المطار مع حادث احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها بالمطار. 

الاستعداد لمواجهة الحوادث

وكشفت سلطات مطار الغردقة الدولي، في بيان صحفي، أن الهدف من التجربة هو الوقوف على مدى استعداد إدارة المطار والأجهزة المعنية لمواجهة الحوادث، ضمن خطة التعامل مع الطوارئ والأزمات وتعليمات هيئة الطيران الدولي لتقييم المطارات.

ويشارك في تجربة الطوارئ لحريق مجسم طائرة إدارة الأزمات بالمحافظة، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة الإسعاف، وإدارة المرور، ومديرية الأمن، ومديرية الصحة، وأمن المواني. 

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بقلم شاذلى عبدالراضي