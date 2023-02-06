أمطار غزيرة تضرب بورسعيد.. والرياح تصل لـ93 كيلومترا في الساعة

شهدت محافظة بورسعيد، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق مساء اليوم، ما أثر على حركة المارة في الشوارع خاصة المنطقة التجارية.

انخفاض شديد في درجات الحرارة

وكانت بورسعيد قد شهدت انخفاضا في درجات الحرارة يصل إلى 9 درجات مئوية، والرياح بلغت 93 كم في الساعة، وغيوم كثيف ضمن موجة الطقس التي تشهدها البلاد اليوم.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حالة الطوارئ وانتشار سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع لسحب مياه الأمطار.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات الطقس بالمحافظة تتابع على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية والغرف الفرعية بالمحافظات تطورات حالة الطقس.

إغلاق ميناء الصيد البحري

من جانب آخر، كان ميناء الصيد البحري أغلق اليوم بسبب الطقس المتقلب، وأوضح مصدر مسؤول بالميناء، أن حركة الرياح بلغت 93 كم في الساعة وارتفاع الأمواج تجاوز 6 أمتار، مشيرا إلى أن مراكب الصيد وصلت أمس رصيف الميناء ولن يتم استئناف حركة الصيد إلا بعد انتهاء النوة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن غرفة عمليات ميناء الصيد البحري تتابع على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية تقلبات الطقس، وفي حالة ارتفاع الموج عن 5 أمتار ونشاط الرياح إلى أكثر من 18 كيلومترا في الساعة يتم إغلاق الميناء لخطورة الصيد.