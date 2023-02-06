نوة الكرم تضرب بقوة غرب الإسكندرية.. وأمطار غزيرة في العجمي «صور»

ضربت الأمطار الغزيرة منطقة العجمي بالإسكندرية والأحياء والطرق المحيطة بها لساعات طويلة بلا توقف، وأغرقت الأمطار الشوارع في عدة مناطق سكنية غرب المحافظة في الأيام الأخيرة من نوة الكرم، وعلى الفور تحركت إدارة الكوارث بالحي وشركة الصرف الصحي لسرعة شفط برك المياه التي تراكمت في الشوارع الرئيسية والجانبية وكادت أن تتسبب في شلل مروري كامل.

طوارئ بحي العجمي

وحول التعامل مع طقس الإسكندرية قال حامد متولي سكرتير عام حي العجمي إن إدارات الحي المختلفة في حالة طوارئ مستمرة والاستعدادات على أكمل وجه وهناك تواصل دائم مع هيئة الأرصاد الجوية، ومعرفة أن نوة الكرم ستكون غزيرة الشتاء، وجرى الاستعداد بتنظيف الشنايش وتجهيز سيارات الشفط حتى لا تتسبب الأمطار في تعطيل حركة المرور.

وأكد أن هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي تواجدت بالشارع حتى جري الانتهاء من شفط كل المياه المتراكمة وعادت الشوارع إلى طبيعتها، مع التعامل المستمر على مدار الساعة مع تجدد سقوط الأمطار.

الكوارث والأزمات والصرف الصحي جاهزون

وأضاف أحمد مرسي مدير إدارة الكوارث لـ«الوطن» أن إدارة الأزمات والكوارث كانت مستعدة لنوة الكرم التي غالباً تأتي بأمطار غزيرة، وكنا نسبق هطول الأمطار بالاستعدادات الشديدة والنزح أولًا بأول، حتى لا تحدث أزمات سير أو أزمات مرورية.

نزح مياه الأمطار من الشوارع

وأوضح المهندس سامي ياقوت مدير عام الصرف الصحي بالعجمي أن سيارات الصرف الصحي تعمل على مدار اليوم لنزح أي تراكمات مياه ولم تحدث أي أزمات مرورية رغم غزارة الأمطار التي تعرضت لها مناطق العجمي المختلفة، وجرى رفع كميات كبيرة من المياه التي أغرقت شوارع العجمي والعمل على نزحها قبل أن تؤثر علي الحركة المرورية.