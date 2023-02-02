عزل عواميد الكهرباء وتطهير الشنايش في الإسكندرية للتعامل مع الطقس

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة بالتزامن مع نوة الكرم، والتي بسببها رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات النوة، حيث كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل مع التداعيات، واتخذت الأحياء عدة إجراءات لذلك، تستعرضها «الوطن» من خلال ما أعلنته هذه الأحياء.

واستأنفت إدارة الكهرباء في حي وسط أعمال صيانة وإنارة شوارع الحي، حيث تم تركيب 20 باب بلاستيك عازل للأعمدة في شارع السلطان حسين، بداية من صفية زغلول، حتى ميدان الخرطوم، على الجانبين وتم عزل الكابلات وتقفيل أبواب الأعمدة، ورفع الكشافات والأعمدة الساقطة، وعزل وتأمين الكابلات بسبب سوء الظروف الجوية.

جهود حي وسط

وجرى توصيل سلك مقطوع وعزله وإنارة الجانب المطفأ في شارع محمد حجاب من قناة السويس، وإزالة كهربة عامود في شارع إبراهيم شوقي، وعزل الكابلات، وعزل سلك مقطوع في شارع عمر زعفان وإزالة كهربته، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإضاءة العامة في الحي.

وتمت إزالة بلكونات آيلة للسقوط في العقار رقم 8 بشارع أبيدوس التابع لحي أول المنتزه، بعد ورود بلاغ بوجود هذه البلكونات، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحي، وتم عمل حواجز لتأمين المارة والسيارات بمحيط عقار خال من السكان لتساقط أجزاء منه رقم 67 في شارع جلال حماد.

جهود حي ثان المنتزه

وجرى تطهير 75 مطبقا وشنيشة بمناطق «العصافرة قبلي، والمندرة قبلي وبحري، والمعمورة، وطوسون، وعزبة اسكون» في نطاق حي ثان المنتزه، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، بمتابعة إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، حتى يتسنى زيادة القدر الاستيعابية وتجنبًا لحدوث انسدادات