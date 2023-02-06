أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وسقوط أجزاء من عقار بسبب سوء الطقس

ضربت الأمطار المتوسطة التي وصلت إلى غزيرة، مناطق عدة في الإسكندرية مع منتصف ليل اليوم، إذ يبدأ أصعب أيام الشتاء الذي يشهد أمطار غزيرة ورياح شديدة وهو ما نتج عنه سقوط أجزاء من عقار قديم خال من السكان في منطقة راس التين بحي الجمرك غرب الإسكندرية دون وقوع إصابات، حيث جرى سقوط الأجزاء بسبب شدة الرياح وسوء حالة الطقس والأجواء غير المستقرة بالمحافظة.

تفاصيل انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

البداية تلقى قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار شارع الورد بمنطقة رأس التين وتوجهت القيادات الأمنية والجهات التنفيذية لمكان الحادث وتبين بالمعاينة ان العقار خالى من السكان ولا يوجد إصابات أو تلفيات.

وتم وضع كردون أمني حول العقار وقطع المرافق وجرى اتخاذ اللازم من الجهات التنفيذية.

طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

وفي ذات السياق، دفعت شركة الصرف الصحي بعدد 152 سيارة ومعدة وفقاً لخطة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيء والأمطار التي ضربت كافة مناطق عروس البحر الابيض المتوسط بالتحديد قطاعي وسط وغرب المدينة منذ قليل والمتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.