موعد تحسن الطقس في الإسكندرية بعد نوة الكرم ومنخفض البحر المتوسط

يرغب كثيرون في معرفة موعد تحسن الطقس في الإسكندرية، أملا في تحسن الأجواء الباردة والممطرة التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط منذ الثلاثاء الماضي، وتؤثر بدورها سلبا على كل الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية موعد تحسن الطقس في الإسكندرية بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعد انتهاء أمطار نوة الكرم الحالية والمنخفضات الجوية على مسطح البحر المتوسط.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس في الإسكندرية، يوم الخميس المقبل، حيث تنتهي نوة الكرم ويتوقف تساقط الأمطار، كونه اليوم الأول منذ بداية نوة الكرم الذي لم تتوقع فيه الهيئة هطول الأمطار على الإسكندرية، أي أنه من المتوقع أن يظهر التحسن مع نهاية الأسبوع الجاري.

اضطراب الطقس في الإسكندرية

وقبل تحسن الطقس في الإسكندرية، فإن عروس البحر تمر بأجواء مناخية عصيبة خلال الأيام الجارية بسبب أمطار نوة الكرم التي يصاحبها منخفض جوى بقيم ضغطية منخفضة جدا تصل إلى 1000 مللي بار عند جزيرة قبرص، ما يعمل على نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، وكذلك اضطراب حركة الملاحة البحرية، والتي تتأثر بها الإسكندرية أكثر من غيرها.

واعتبارا من مساء اليوم الأحد، فإنه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية من 3 إلى 4 امتار، ما يشير إلى الاضطراب الجوي الشديد الذي تعيشه الإسكندرية خلال تلك الآونة مع انخفاض درجات الحرارة مع شدة الرياح.