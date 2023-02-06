الصليب الأحمر: سوريا لا تمتلك المعدات اللازمة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض

أصدر الصليب الأحمر الدولي، بيانا، مساء اليوم، يوضح فيه أن فرق الإنقاذ لا تملك المعدات اللازمة للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، لافتا إلى أن مئات العائلات السورية في العراء جراء الزلزال.

الزلزال دمر مستشفيات سوريا

وتابع الصليب الأحمر، في بيانه الذي نقلته قناة «العربية»: «الزلزال دمر مستشفيات في سوريا ونعمل لتأمين مستشفيات ميدانية».

وبدوره علق وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن على الزلزال، قائلا: «المنظمات الإنسانية المدعومة أمريكيا في سوريا تتعامل مع تداعيات الزلزال، ونقدم مساعدات لتركيا وسوريا بعد الزلزال».

زلزال قوي صباح اليوم

ووقع صباح اليوم زلزال في تركيا أسفر عن 1499 قتيلا، فيما وصل عدد القتلى بسوريا إلى 900 شخص مع وجود 888 قتيلا، إذ ارتد الزلزال القوي بقوة 7 ريختر في 15 دولة متفرقة.