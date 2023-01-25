تحذير لقائدي السيارات بشأن الشبورة الكثيفة على «الدولي الساحلي» بالبرلس

غطت الشبورة المائية الكثيفة والصقيع، اليوم الأربعاء، الطريق الدولي الساحلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، وسط عمليات بخر واسعة انتشرت بطول الطريق المار من الإقليم بطول 118 كيلو متراً، والتي تعد أطول مسافة للطريق الدولي الساحلي المار بها، والذي يربط بين محافظات مصر الساحلية، كما شهدت حركة السير بالنسبة لقائدي السيارات عبر الطريق بشكل بطئ للغاية نظراً لانعدام الرؤية جراء كثافة الشبورة المائية والبخر من قبل مياه البحر الأبيض المتوسط المطل علي الطريق.

يجب على قائدي السيارات توخي الحذر

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله علام أحد العلماء في مجال الجغرافيا والجومورفولوجيا البيئية، وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على قائدي السيارات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة عبر السير بالطريق الدولي الساحلي بالبرلس، وذلك لانتشار كثيف للشبورة المائية التي تعرض حياة قائدي السيارات المارة للمخاطر، والتي تودي لوقوع حوادث، أو موت محقق لا قدر الله، لافتاً إلى أنه يجب على قائدي السيارات حال انعدام الرؤى بسبب الشبورة المائية بالتوقف على جانبي الطريق وتشغيل الإشارات المرورية حتي لا تعرض حياتك للمخاطر.

طقس اليوم بسواحل البرلس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء ، وحالة الطقس على سواحل البرلس، قد بلغت 3كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 3%، والرطوبة 94%، كما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة درجة23، والصغرى 7درجات.