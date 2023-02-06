«الداخلية»: ضبط 1616 قضية تموينية بينها «حجب سلع والاستيلاء على الدعم»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1616 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 15 طن أرز أبيض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملات قضية حجب بمضبوطات بلغت 15,250 طن أرز أبيض، و17 قضية بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة بمضبوطات بلغت 3 أطنان، وضبط 41 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 84 طن أرز شعير.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية

كما تم ضبط 479 قضية في مجال مخالفات المخابز، فضلا عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة لحيازته 14,250 طن أرز أبيض و11,350 طن سكر حر و2,100 طن دقيق أبيض، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، علاوة على ضبط مالكة مستودع دقيق بلدي بمحافظة قنا لتصرفها في 37,511 طن دقيق بلدي مدعم قامت المذكورة بالإتجار بها ببيعها في السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الإعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة المنوفية لحيازته 3 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الجبري لتحقيق أرباح غير مشروعة.