تحطم سيارة وتشقق رصيف وتآكل شاطئ.. تداعيات طقس الإسكندرية السيئ

تسبب طقس الإسكندرية اليوم السيئ، في خسائر مادية على المستوى العام والشخصية في المدينة الساحلية أبرزها تحطيم سيارة ملاكي بسبب سقوط شجرة نتيجة الرياح الشديدة، فيما سببت الأمواج تآكل جزء بأحد الشواطئ، وحدوث تشققات في رصيف الكورنيش.

توابع شدة رياح طقس الإسكندرية اليوم

طقس الإسكندرية اليوم شهد برودة شديدة ورياح تصل إلى 80 كيلومترات في الساعة، ما سبّب سقوط شجرة على إحدى السيارات التي تصادف وجودها بجوارها في منطقة مصطفى كامل بالإسكندرية.

وتبلغ لشرطة النجدة بالحادث بسقوط شجرة بمنطقة مصطفى كامل على طريق ترام الرمل، والتواصل مع الجهات التنفيذية لرفع الشجرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع تعطل حركة المرور في الطريق.

توابع ارتفاع أمواج طقس الإسكندرية

كما شهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع أمواج البحر إلى 6 أمتار ما نتج عنه تشقق جزء من رصيف الكورنيش، وميل السور بمنطقة ميامي شرقًا بالتحديد عند شاطئ إدوارد خراط الذي حدث له تآكل لجزء منه بالإضافة إلى تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 مترا.

وعلى الفور تم التعامل مع تداعيات طقس الإسكندرية وتم عمل شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر، وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم.

صب كتل خرسانية لعلاج الهبوط الأرضي

كما قامت أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة محافظة الاسكندرية، بتنفيذ حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف، بالإضافة إلى والتنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية، لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة.

ووتم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجار تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية بالكامل في المنطقة.