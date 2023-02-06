طقس الأيام المقبلة في الإسكندرية.. و7 تحذيرات للمواطنين لمواجهة التقلبات

يشهد الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية حالة من الاضطراب الشديد، حيث تنخفض درجات الحرارة، ويستمر سقوط الأمطار، وذلك نتيجة تداعيات منخفض البحر المتوسط الحالي، ما تبعه إصدار 7 تحذيرات من المحافظة للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس السيء خلال تلك الفترة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية استمرار الأجواء الشتوية شديدة البرودة اليوم وغدا الثلاثاء، إذ تتساقط أمطار غزيرة بنسبة تصل إلى 60%، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بينما تنخفض نسبة الأمطار يوم الأربعاء بنسبة 40%، وتتوقف عن السقوط يوم الخميس ويحل محلها شبورة مائية، ويستمر انخفاض درجات الحرارة خلال تلك الأيام مع ازدياد سرعة الرياح.

تحذيرات بسبب الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية

وبسبب حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية، عممت محافظة الإسكندرية مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، تمثلت في الآتي:

- الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

-عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.