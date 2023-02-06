أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة إلى رعدية على 13 محافظة

أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء أعلنها خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر قبل قليل حيث تشهد المحافظات استمرار سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على بعض المحافظات فيما تصبح متوسطة على بعض المناطق، مع استمرار حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء تشير التوقعات إلي تعرض محافظات البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد للأمطار وذلك بنسبة تصل إلى 60% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وشملت أماكن سقوط الأمطار غدا محافظات الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار تمتد حتي تصل مدن القناة ووسط سيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية

وشهدت اليوم العديد من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الوجه البحري سقوط أمطار غزيرة استمرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار.

وتشهد قمة جبل موسى وسانت كاترين تكون الثلوج في بعض الأحيان مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.