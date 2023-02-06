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عاجل.. انخفاض سعر الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات

كتب:

مارينا رؤوف
06:13 م | الإثنين 06 فبراير 2023
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 5 جنيهات في التعاملات الحالية مقارنة بسعر الظهيرة، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، وسجل عيار 21 سجّل نحو 1715 جنيهًا، مقابل من 1720 جنيهًا للجرام.

وأوضح تقرير الأسعار أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1960 جنيهًا بدلا من 1966، وعيار 18 نحو 1470 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1143 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و720 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1875 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.