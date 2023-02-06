أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار ملحوظ وعيار 18 بـ1461 جنيها

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، عن استقرار أسعار الذهب اليوم في جميع الأعيرة، حيث بلغ سعر عيار 21 في مصر اليوم 1715 جنيها، في حين بلغ سعر أوقية الذهب اليوم 1879 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية، أسعار الذهب وجميع الأعيرة، وفق بيان شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، كما يلي.

- الأوقية: 1879 دولارًا.

- الذهب عيار 18، بلغ سعر البيع اليوم 1461 جنيهًا، و1470 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 1137 جنيهًا، و1143 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 بيع بسعر 1705 جنيه، و1715 جنيهات للشراء.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1786 جنيهًا للبيع، و1797 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1949 جنيهًا للبيع و1960 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 13,640 جنيه لعمليات البيع، في حين سجل 16.720 جنيه لعمليات الشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1,948,571 جنيه للبيع، والشراء 1,960,000 جنيه.