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الذهب يواصل نزيفه عالميا ومحليا.. وعيار 21 يسجل 1715 جنيها

كتب:

محمد الدعدع
08:09 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
الذهب

الذهب

واصل الذهب خسائره اليوم، دون 1880 دولار للأوقية، محلقًا قرب أدنى مستوياته في شهر وسط قوة الدولار، حيث أشارت بيانات الوظائف الأمريكية، إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال أكبر لرفع أسعار الفائدة.

تقرير الوظائف الأمريكية

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، أنّ أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددًا أكبر من العمال مما كان متوقعًا في يناير، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 517000 الشهر الماضي.

وجلب هذا التقرير درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي، بينما حطم التوقعات بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ستنهي قريبًا دورة التضييق.

أسعار الذهب في مصر

ويتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام النادي الاقتصادي في واشنطن، الثلاثاء المقبل، لتوضيح خطط السياسة المستقبلية.

ومحليا، حافظ الذهب في محلات الصاغة على تدني أسعاره، حيث سجل عيار 24 الأكثر نقاءً 1,960 جنيه، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا 1,715 جنيه، والذهب عيار 18 بـ1,470 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 13,720 جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.