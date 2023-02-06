حالة الطقس في القاهرة والجيزة غدا.. تحذير من الأرصاد بشأن نشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 6 فبراير في محافظتي القاهرة والجيزة، إذ تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وعن حالة الطقس غدا في القاهرة والجيزة، حذر خبراء الأرصاد، من استمرار بعض الظواهر الجوية، مثل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن طقس الغد بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتكشف الوطن فيما يلي، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية، ما يلي:

- القاهرة 16- 09

الجيزة 16- 08

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - -01

- كاترين 11 - -02

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 10

- شرم الشيخ 20 - 12

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 08

- مطروح 15 - 09

- السلوم 14 - 08

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 15

- حلايب 20 - 16

- أبو رماد 21 - 14

- رأس حدربة 20 - 15

- الفيوم 16 - 06

- بني سويف 16 - 06

- المنيا 16 - 04

- أسيوط 17- 04

- سوهاج 17 - 05

- قنا 18 - 07

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 09

- الوادي الجديد 18 – 04

أبو سمبل 20 09