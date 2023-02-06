«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في الأيام المقبلة.. واستمرار موجة الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ حالة الطقس في الأيام المقبلة، تشهد استمرار موجة الأمطار، حيث تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، حيث يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

استمرار نشاط الرياح الأيام المقبلة

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء 7 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

درجات الحرارة الأربعاء 8 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

درجات الحرارة الجمعة 10 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 20 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 07.