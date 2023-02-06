الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وسقوط أمطار شديدة خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا وأوضحت استمرار نشاط الرياح من عدمه مثلما حدث على فترات اليوم في العديد من المناطق والمحافظات بالجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا بجميع أنحاء الجمهورية.

الأرصاد الجوية توضح نشاط حالة الرياح

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة، وحذرت المواطنين من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية، والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

فيما تشير صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات.

ويسود غدا وفق توقعات الأرصاد الجوية، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد كما يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط الرياح في مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

- القاهرة 16- 09

الجيزة 16- 08

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - -01

- كاترين 11 - -02

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 10

- شرم الشيخ 20 - 12

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 08

- مطروح 15 - 09

- السلوم 14 - 08

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 15

- حلايب 20 - 16

- أبو رماد 21 - 14

- رأس حدربة 20 - 15

- الفيوم 16 - 06

- بني سويف 16 - 06

- المنيا 16 - 04

- أسيوط 17- 04

- سوهاج 17 - 05

- قنا 18 - 07

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 09

- الوادي الجديد 18 – 04

أبو سمبل 20 09