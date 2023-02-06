منال سلامة تنشر برومو مسلسل «الأصلي»: يعرض قريبا

روجت الفنانة منال سلامة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لمسلسل «الأصلي» المقرر طرحه قريبا على شاشة dmc ،dmc drama.

منال سلامة تنشر برومو مسلسل الأصلي

ونشرت منال سلامة البرومو الدعائي للمسلسل، وتجسد خلاله إحدى شقيقات «فاطمة الأصلي»، وتنشأ بينها وبين شقيقتها صراع على الميراث، وعلقت على البرومو قائلة: «مسلسل الأصلي قريبا».

مسلسل «الأصلي»

مسلسل «الأصلي» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ابرزهم ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، أحمد الشامي، أشرف زكي، إسلام جمال، إيهاب فهمى، ولاء الشريف، تامر نبيل، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.