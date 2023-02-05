أحداث مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبدالغفور.. صراعات قوية بسبب الميراث

تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور البوستر الدعائي لمسلسل «الأصلي» تمهيدا لعرضه عبر قناتي dmc وdmc دراما خلال الايام المقبلة، إذ ظهرت وهي ترتدي ملابس رسمي وحجاب.

وتجسد ريهام عبد الغفور خلال مسلسل «الأصلي» شخصية «فاطمة الأصلي» التي تسعى للحفاظ على ثروة والدها وترفض تقسيمها على أشقائها، لأنها ترى أنها أحق شخص بها وتنشأ بينهم صراعات قوية.

مسلسل «الأصلي»

مسلسل «الأصلي» يشاركة في بطولته عدد كبير من نجوم الفن بجانب ريهام عبد الغفور أبرزهم : منال سلامة، إيناس كامل، أحمد الشامي، أشرف زكي، إسلام جمال، إيهاب فهمى،ولاء الشريف، تامر نبيل، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.