باللهجة الصعيدي.. ريهام عبدالغفور تحكي أول قصة حب في حياتها: كنا بنشتري سميط

حكت ريهام عبدالغفور عن أول قصة حب في حياتها باللهجة الصعيدية، وذلك ضمن فقرة لعبة «قول أو اعمل» خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، قائلة: «كان جاري حبيته كنا نشتري السميط مع بعضينا ونرجع طوالي على البيت بس».

بدايتي الفنية تشبه حنان مطاوع

وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن بدايتها الفنية تتشابه مع صديقتها الفنانة حنان مطاوع، حيث إن كل منهما اختارت دراسة تجارة إنحليزي، مؤكدة أن والدها كان يرفض دخولها التمثيل حتى تنهي دراستها.

ولفتت إلى أن أصدقاءها ينادون عليها باسم «ريكو»، ولا تحب أن ينادونها بـ «ريري»، متابعة: «الاسم مش لايق عليا».

بيت أهلها بالزمالك كان يملؤه الأبراص

وأشارت إلى أن بيت أهلها بالزمالك كان يملؤه الأبراص، مردفة: «البرص عندنا كان جزء من العيلة، بالرغم إن مفيش جنينة، وكنا معلقين صور أهلي فكانوا بيقفوا فوقيها وينادوا على بعض ويتقابلوا».

دخلت في علاقة حب من طرف واحد

وكشفت أنها دخلت في علاقة حب من طرف واحد، متابعة: «ممكن أرضى أروح أعترف للكراش بحبي أنا الأول عادي»، لافتة أن أكثر الأشياء التي تشعرها بالذنب عندما يكون رد فعلها «أوفر» لأي مشكلة وتشعر بأنها بالغت فيها ولم تتوقف في الوقت المناسب.

وتابعت: «كنت بطبخ زمان، ساعات بدخل المطبخ عشان أطبخ، لكن أنا بقيت مركزة في التمثيل بشكل أكبر من المطبخ».