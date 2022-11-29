ريهام عبدالغفور: ندمت على مشاركتي ببعض الأفلام.. وهذه نصيحة والدي لي

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن ندمها على المشاركة في بعض الأعمال السينمائية، قائلة: «كنت مستعجلة في حاجات كتير على رأسهم السينما، وكانت شغلاني، عملت حاجات ندمت عليها، وهو ده كان رأي والدي، فيه أعمال مش مبسوطة إني عملتها، ولا ساعتها كنت مبسوطة إني بعملها، ولا دلوقتي مبسوطة إني عملتها».

نصيحة والدها عند اختيار الأعمال

وأضافت ريهام عبدالغفور خلال حوارها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن والدها الفنان أشرف عبدالغفور نصحها باختيار الأعمال الفنية بعد أن تكون مقتنعة بها، وهذه النصيحة أكثر شيء تعلمته، متابعة: «بطلت أعمل حاجة مش مقتنعة بيها مهما حصل».

وأوضحت أنها تفكر في الأدوار التي تقدمها بشكل كبير، «لما بتجيلي شخصية بركز فيها ومش بسمع أي حد، بقعد أحلل الموضوع كتير أوي، وأحيانا بقعد قدام المرايا علشان أجرب نفسي».

ولفتت إلى أنها أحيانا تعود لوالدها الفنان الكبير أشرف عبدالغفور لأخذ رأيه في عمل فني ما، متابعة: «مش بيبقى عاوز يضايقني وشهادته مجروحة، لكن دلوقتي بقيت بحس حقيقي إنه حابب الموضوع وعاجبه الشغل».

أغرب تعليق من الجمهور

وعن أغرب تعليق جاءها من الجمهور بسبب أعمالها الفنية، قائلة: «بيقولوا دي كانت مؤدبة وكويسة.. أكني خلاص فجرت، بس زمان كنت بتأثر أوي بالحاجات دي وكنت باخدها على نفسيتي أوي، وكل ما الواحد بيكبر سنا بيتهتم بآراء الناس بس بيكون عنده قناعات معينة لما بيحس إنه ماشي بيها مش بيبقى مهتم بالآراء دي لأنه واثق».