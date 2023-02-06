أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة.. اعرف كيلو البتلو وصل كام؟

استقرت أسعار اللحوم اليوم، في الأسواق ومحال الجزارة المختلفة، كما سجلت بعض الأصناف انخفاضا في سعرها مثل البتلو الذي يحرص الكثيرون على شرائه لتناولها بالإضافة للمشتقات المختلفة من اللحوم الحمراء لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير، وفق بيان شعبة القصاصين ومحلات الجزارة اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وتراوحت أسعار اللحوم اليوم، بأنواعها المختلفة الضأن والبتلو وكباب الحلة كالتالي:

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن الطازج ما بين 180 و250 جنيها.

وتراوح سعر كيلو كباب الحلة الطازج اليوم بين 180 لـ220 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكيلو من الكبدة الكندوز بين 170 و190 جنيها.

تراوح سعر كيلو البفتيك بين 200 حتى 220 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الكبدة الضأن بين 170 حتى 190 جنيها.

اللحم الجملي تراوح سعر الكيلو بين 155 حتى 180 جنيها.

تراوح سعر اللحم المفروم بين 175 و190 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكيلو من اللحم البتلو بين 195 و210 جنيهات.

السجق البلدي سجل بين 170-180 جنيها.

الموزة البلدي بقري الكيلو 200-220 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم.. المستوردة

وجاءت أسعار اللحوم اليوم، المستوردة كما يلي:

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 140 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم من النوع البرازيلي اليوم نحو 115 جنيها.

سجل سعر الكيلو من اللحم المجمد البرازيلي اليوم نحو 135 جنيها.

كما سجل كيلو الكبدة المجمدة البرازيلي اليوم نحو 104 جنيهات.