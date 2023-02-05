أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ التموين.. تبدأ بـ115 جنيها

كشفت شعبة القصاصين، عن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية المختلفة، حيث حافظت اللحوم على أسعارها المعلنة الأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم اليوم

وفي السطور التالية، ترصد الوطن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومحلات الجزارة، ومنافذ وزارة التموين ومنافذ أهلا رمضان.

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة

اللحم البتلو اليوم بين 200 و240 جنيها.

اللحم المفروم اليوم بين 200 إلى 240 جنيها.

سعر الكبدة اليوم بين 200 و250 جنيها.

تراوح سعر الكلاوي والقلب اليوم بين 150 و170 جنيها.

السجق البلدي بين 150 و180 جنيها.

عرق التربيانكو يتراوح بين 200 و250 جنيها.

البوفتيك من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

الموزة الكندوز بين 200 - 220 جنيها.

اللحم الجملي بين 160 و200 جنيه.

المفروم العادى 200 - 240 جنيها.

البتلو بين 200 و240 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين

- البلدي الطازج 140 جنيها للكيلو.

- المفروم البرازيلي 115 جنيها للكيلو.

- المجمد البرازيلي 135 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

- اللحم البلدي 140 جنيها.

- اللحم المفروم برازيلي 115 جنيها.

- اللحم المجمد البرازيلي 135 جنيها.

- اللحم الطازج بـ135 جنيها.