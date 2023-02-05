انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمستهلك بالمحافظات.. تبدأ من 150 جنيها

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد عن الأمس حيث بلغ متوسط سعر اللحوم الحمراء اليوم للمستهلك فى محافظات مصر 216 جنيها للكيلو، و198 جنيها للحم الكندوز الكبير، و232 جنيها للحوم الحمراء البتلو، وفقا لبوابة الأسعار المصرية، حيث تختلف الأسعار للكيلو من محافظة للأخرى وفقا للإقبال ومحل الإنتاج وتكلفة النقل والتوزيع، والقرب والبعد عن محافظات الإنتاج.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

وتنشر «الوطن» متوسط أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد بالمحافظات، والمحافظات الأقل بالسعر والأعلى بالسعر للكيلو:

متوسط سعر اللحم الضأن 232 جنيها للكيلو، وأدنى سعر له 170 جنيها للكيلو بمحافظة الوادى الجديد، وأعلى سعر للكيلو 280 جنيها في محافظة دمياط.

متوسط سعر اللحوم الحمراء البتلو 226 جنيها للكيلو، وأعلى سعر لها 280 جنيها للكيلو، بينما أدنى سعر لها بالمحافظات 190 جنيها.

أسعار اللحوم بالمحافظات

متوسط سعر اللحم الكندوز الكبير بالمحافظات للمستهلك، 198 جنيها وأدنى سعر لها بمحافظة المنيا 150 جنيها بمحافظة المنيا، بينما أعلى سعر لها 260 جنيها.

متوسط سعر اللحوم الكندوز 220 جنيها بالمحافظات، بينما أقل سعر للكيلو بمحافظة الشرقية، 185 جنيها، وأعلى سعر له 260 جنيها بالقليوبية.

أسعار اللحوم اليوم

متوسط سعر اللحم البتلو بالعظم بالمحافظات 205 جنيهات، أقل سعر له بمحافظة المنيا 150 جنيها، وأعلى سعر له 280 جنيها.

متوسط سعر اللحم الضأن بالعظم بالمحافظات اليوم 206 جنيهات وأقل سعر له 150 جنيها بمحافظة المنيا، وأعلى سعر له 220 جنيها بمحافظات الإسماعيلية والغربية والقليوبية وقنا والمنوفية.

سعر اللحوم اليوم

متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير اليوم بالمحافظات 220 جنيها وأعلى سعر له 260 جنيها بينما أقل سعر له 170 جنيها بالشرقية، بينما متوسط سعر المنافذ للبيع بأسعار مخفضة 122 جنيها.