وزراء ومحافظون في عزاء رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل

أدى عدد من الوزراء والشخصيات العامة، واجب العزاء في الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية أول أمس السبت، ونعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول الحالي عائلة المهندس شريف إسماعيل في تلقي واجب العزاء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين والقيادات والشخصيات العامة ومن بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعمرو موسى أمين جامعة الدول العربية الأسبق.

سيرة المهندس شريف إسماعيل

والراحل من مواليد 6 يوليو عام 1955، حيث تخرج عام 1978 من كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1978.

• بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 200 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

• وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005.

• رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007.

• رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.

• وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

• رئيس مجلس الوزراء المصري منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018.

• مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.