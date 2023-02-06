حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات.. 3 ظواهر جوية وثلوج

أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع وجود 3 ظواهر جوية متوقعة، وهي تكون الغيوم الجزئية وأمطار رعدية على شمال البلاد وسط تكون الثلوج والرياح المحملة بالرمال والأتربة على أن يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات

وعن حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات أوضح خبراء الأرصاد تعرض محافظات الوجه البحري إلي طقس مائل إلى البرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع تكون الغيوم ونشاط للرياح وسجلت العظمي 16 درجة والصغرى 9 درجات.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية طقس شديدة البرودة ليلا ونهارا غائم جزئيا مع رياح محملة بالرمال وسجلت العظمي 16 درجة، والصغرى 10 درجات.

وتشير التوقعات أن حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات يشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة حيث سجلت الصغرى في شمال الصعيد 4 درجات مئوية والعظمى 17 درجة مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر بارد نهارا ونشاط للرياح المحملة بالرمال.

ويتعلق بمحافظات جنوب الصعيد سجلت العظمي 19 درجة والصغرى 8 درجات، ويكون الطقس معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

وحذّرت الأرصاد الجوية مرضي الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية من طقس غدا نظراً لوجود الرياح المحملة بالرمال، مناشدة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، غدا.