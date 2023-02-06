فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023.. طرق السداد لتجنب الغرامة

فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023، تشغل بال المواطنين منذ بداية الشهر الجاري لتسديد المستحقات المقررة عليهم حتى لا يتعرضون للغرامات والمسائلة من قبل الشركة التابعين لها.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023، حيث يبدأ قراءة عداد الغاز المنزلي من يوم 1 من كل شعر وحتى يوم 20.

فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

وتوجد عدة طرق لسداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023، تستعرضها «الوطن»، فيما يلي:

بعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، والاستعلام عن الفاتورة بالاسم أو رقم العداد، يتم دفعها بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة.

طرق سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023

يمكن سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد، عن طريق عدة جهات وشركات وهي:

السداد عبر تطبيق «بيتروميتر».

السداد من خلال محصل الشركة.

السداد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

السداد من خلال محفظة فودافون كاش.

من خلال خدمات مصاري، وفوري وغيرها.

السداد من خلال محفظة BM WALLET.

وبمكن معرفة فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر فبراير 2023، من خلال موقع الشركة أو من خلال تحميل تطبيق «بتروميتر» على الهواتف المحمولة أو الاستعلام من خلال الرد الصوتي على رقم 09000727 من الهاتف الأرضي، أو المحمول على رقم 5727، أو من خلال مكاتب البريد، الاستعلام من خلال الاتصال برقم 1122.