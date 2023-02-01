مع مطلع الشهر الجديد، يرغب كثيرون في الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر فبراير 2023، لدفع الفواتير الخاصة بهم منعا لتراكمها.

وترصد السطور التالية رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر فبراير 2023، كما يلي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر فبراير 2023

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية من هنا.

- الضغط على الخانة الخاصة بفاتورة الغاز.

- الضغط على الأيقونة الخاصة بإدخال قراءة عداد الغاز.

- إدخال بعض البيانات مثل «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

- الضغط على خانة «اعرض».

- وتظهر على الفور البيانات الخاصة بالمستخدم كاملة.

- إدخال القراءة الحالية.

- إدخال القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي بدء من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الخدمات التجارية البترولية.

- اختيار الخانة الخاصة بفاتورة الغاز من خدمات بتروتريد.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالسداد الإكتروني من خلال فوري.

- إدخال رقم المشترك كاملا، والمحافظة، والمنطقة، واليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

- اختيار طريقة السداد الإلكتروني.